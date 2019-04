Bestzeiten beim Cool-Swimming-Cup und den Regionalen Bestenkämpfen

Bei den Bestenkämpfen in Haunstetten nahmen zudem eine Reihe von weiteren neuen Nachwuchsschwimmern an einem Wettkampf teil. Tobias Anthuber zeigte sich ganz stark über 100 m und 200 m Brust und zweimal Platz fünf im Jahrgang 2007. Wettkampfneuling Milla Bour (Jhg. 2011) überraschte mit Platz zwei über 50 m Brust in 1:03,03 Minuten. Aber auch die weiteren Wettkampfneulinge Raphael Bour (Jhg. 2008), Xaver Hoffmann (Jhg. 2010), Joah Jean-Joseph (Jhg. 2009), Vincent Platow/Meinel (Jhg. 2010), Jasmin Wöhnl/Hirte (Jhg. 2009) und Lucy Winter (Jhg. 2005) meisterten ihren ersten Wettkampf mit Bravour. Beim gleichzeitig stattfindenden kindgerechten Wettkampf „Bezirkszwerge“ (ab Jahrgang 2012 und jünger) gab es gleich mehrmals einen Platz unter den ersten Drei zu bejubeln. Anton Greisel siegte über 25 m Brust, Freistil und Rücken und wurde Dritter über 25 m Kraulbeine. Fabian Baierl wurde über Kraulbeine, Brust und Freistil Zweiter und über Rücken Dritter. Miriam Bitsch freute sich über den dritten Platz bei 25 m Freistil und 25 m Kraulbeine. Louisa Marie Schmid kam zeitgleich mit der Drittplatzierten über 25 m Brust ins Ziel. Auch Philip Anhölcher, Leonie Bartels, Julia Andrea Güdemann und Manuel Rösner (alle Jhg. 2012) holten bei ihrem ersten Wettkampf alles aus sich heraus und bekamen als verdienten Lohn fürs Mitmachen eine Medaille überreicht.