Bayrischer Vizemeister im Eiskunstlaufen

Josua Strobl wird im Rahmen der Feierlichkeiten zur Eröffnung der neuen Straßenbahnlinie seine beiden Programme auch in Königsbrunn zeigen. Das Schaulaufen des TSV Königsbrunn findet am 12.12.2021 von 12:30 bis 14:30 in der Hydrotech-Eisarensa statt. Der Eintritt ist frei, es gelten 2G Regeln.