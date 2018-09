AWO Königsbrunn - noch freie Plätze fürs Antara Training

Königsbrunn : AWO Begegnungsstätte |

Antara ist ein Bewegungskonzept, das zu einem kräftigen Rücken, zu einem flachen Bauch und zu einer starken Mitte führt. Die Übungen optimieren alle Körperstrukturen, Muskeln sowie Faszien und stärken den Rücken.



Wer soll Antara Training besuchen?

- Wer Freude an einem intensiven, präzisen und ruhigen Workout hat.

- Wer zu seinem Sitzalltag ein rückengesundes Training machen will.

- Wer seinen Beckenboden und die Bauchmuskulatur kräftigen will.



Erfolgen stellen sich bereits nach 5 bis 10 Stunden ein.





Leitung: Priska Ziegler



Anmeldung erforderlich

Anmeldung erforderlich

Büro der AWO Königsbrunn, Füssener Str. 121 a, dienstags und donnerstags von 9.00 bis 12.00 Uhr, Telefon: 08231/86650, www.awo-koenigsbrunn.de