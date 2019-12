Anja Nolting wird Bayerische Vizemeisterin im Judo

Bei den bereits im Oktober in München-Großhadern ausgetragenen Bayerischen Einzelmeisterschaften der Frauen im Judo, gelang der jungen Sportlerin vom TSV Königsbrunn in der Gewichtsklasse bis 48 kg wieder einmal der Sprung aufs Treppchen.Zwar musste sich Anja im Finale geschlagen geben, aber dennoch freut sie sich über den Vizemeister-Titel, der ihr zeigt, dass sich ihr Kampfgeist und ihre Bereitschaft für hartes Training gelohnt haben.Die 25-Jährige, die auch in der Landes- und Bundesliga ordentlich mitmischt, schaut optimistisch nach vorn, denn nach dem Kampf ist vor dem Kampf.