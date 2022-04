Allgäuer Meisterin im Slalom

Skirennläuferin Amelie Vogg aus Siegertshofen blickt auf eine erfolgreiche Saison zurück

Die 16-jährige Skirennläuferin des Skiclub Königsbrunn ist nicht nur talentiert, sondern auch sehr ambitioniert. So konnte sie in dieser Rennsaison mehrere wichtige Platzierungen und Siege verbuchen:im Slalom, zweite im Riesenslalom; beim(DSC) mehrmals Top 5; für mehrerenominiert , darunter beste Platzierung beim Rennen auf ARGE Alp im Schnalstal. Hier wurden die 8 besten Mädchen und 8 besten Jungen aus dem bayerischen Skiverband nominiert. Amelie erzielte im Slalom den 6. Platz (2. Deutsche), in der Kombiwertung Platz 4 und gewann zusammen mit ihrem Team die Mannschaftswertung.. Hier nahm Amelie an 2 Rennen nicht teil, gewann aber alle anderen Rennen.Amelie hat ein sehr aufwändiges Trainingspensum hinter sich.