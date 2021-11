2 x Gold bei den Bayerischen Meisterschaften für Tanz-Nachwuchs des TSC dancepoint

Königsbrunn/Ingolstadt: Was für ein Start! Anton (13) und Viktoria (11) Tsarenko sind vor Kurzem zum TSC dancepoint Königsbrunn gewechselt, um dort ihre bisherige tolle sportliche Karriere fortzusetzen.

Die Geschwister tanzen gemeinsam voller Ehrgeiz bei Tanzsport-Turnieren, sowohl in der Kategorie Latein als auch Standard. Zu ihren bisherigen Erfolgen zählen derund der. Eine sehr bewundernswerte Leistung, denn erst vor zwei Jahren hat das Paar begonnen, Turnierluft zu schnuppern.Udo Wendig, der 1. Vorsitzende des TSC dancepoint e.V., ist stolz auf seinen jungen Neuzugang. Er konnte sich selbst Vorort am Samstag, den 06.11.2021, in Ingolstadt beim TSA Schwarz-Gold, von der Topleistung der beiden überzeugen. Dabei kam er in den Genuss, ihnen an diesem Tag sogar doppelt gratulieren zu dürfen.In der Kategorie Junioren I B Latein ertanzten Anton und Viktoria bei einem Feld von 5 Paaren den Bayerischen Meistertitel und durften ganz oben aufs Treppchen. Sie hatten bei allen Tänzen das Wertungsgericht überzeugt und jeweils den 1. Platz belegt.Bei dem Turnierpaar stand aber noch ein weiterer Start bei den Junioren II B Latein auf dem Plan. Auch dort konnte kein anderes Paar eine bessere Leistung zeigen, die nächste Goldmedaille war gesichert und die Geschwister durften zum zweiten Mal an diesem Tag ganz oben aufs Podest. Eine Spitzenleistung der jungen Nachwuchssportler!Auf Abbildung Tanzpaare von links:2. Platz: Seebacher, Maximilian / Memiac, Alexandra - TTC Erlangen1. Platz: Tsarenko, Anton / Tsarenko, Viktoria - TSC dancepoint, Königsbrunn3. Platz: Wawrzyniak, Paul / Wawrzyniak, Victoria - TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt4. Platz: Götz, Emil / Voigt, Katharina - TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt5. Platz: Sokor, Volodymyr / Engel, Tessa Marie - TSC Grace&Soul München