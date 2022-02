10 Jahre Schöffel-Kids-Cup- 8 erste Plätze für Skiclub Königsbrunn

Erfolgreicher Saisonauftakt, Königsbrunner richten das erste Rennen der beliebten Rennserie im Allgäu aus



Begeistert und hochmotiviert waren die kleinen und großen Ski-Nachwuchs-Rennfahrer am Start beim ersten Schöffel Kids Cup 2022 am Unterjoch bei den Spieserliften. Die Bedingungen waren optimal. Griffiger Schnee auf hartem Untergrund bot beste Pistenverhältnisse. Bei Temperaturen um die 0° C war es recht windstill und die Sicht trotz bedeckten Himmels sehr gut.



Streckenaufbau und Ausrichtung



Rennleitung Heiko Dieterich hatte durch eine Top-Planung und viele Helfer vom SC Königsbrunn ein erfolgreiches und unfallfreies Rennen auf die Beine gestellt, bei dem durchweg die sehr gute Stimmung und der Spaß im Vordergrund standen. Sowohl die digitale Vorbereitung durch Christian Müller, die exzellente und routinierte Moderation durch Klaus Weiberg, als auch die Zeitnahme von Giuseppe Laccone und Robert Gillner verliefen reibungslos.

Kulinarisch verwöhnt wurde das Team vom SC Königsbrunn noch durch die Spende von EDEKA Toth, so dass alle fleißigen Helfer mit frischen Brezn und belegten Semmeln verköstigt werden konnten. Schiedsrichter und Chef-Torrichter Bernhard Kuchenbaur hatte kaum Rennfehler zu melden und Chef-Rutscher-Koordinator Marcus Fischer hielt die Piste mit seinem Team stetig in Bestform.

So konnten Konstantin und Bernhard Vogg einen anspruchsvollen und flüssigen Kurs mit einer Streckenlänge von 600m, 23 Toren und 22 Richtungsänderungen setzen, der auch im 2. Durchgang nur minimal umgesteckt werden musste.

Das Starterfeld war mit 120 angemeldeten Teilnehmern gut besetzt.



Ergebnisse



Die Königsbrunner gingen mit 24 Racern an den Start, von denen 17 Rennläufer auf dem Podest triumphieren durften.



Die drei Jahrgänge U6, U8 und U10 vom SC Königsbrunn waren durchweg stark vertreten. Insgesamt 8 Podestplätze konnten hier bereits kassiert werden:

Leni Gillner (U6w, 2.Platz), Isabelle Braks (U8w, 1. Platz), das erfolgreiche Jungs-Trio bei U8m (1. Platz Daniel Wurster, 2. Platz Noah Gillner, 3. Platz

Luk-Andre Bartels), die beiden Top Athletinnen Ester Laccone (1.Platz) und Leonie Bartels (2. Platz) - die mit 18 und 16 Sekunden Vorsprung in ihrer Altersgruppe U10w einen grandiosen Doppelsieg einfuhren – sowie Benjamin Wurster (U10m, 3.Platz).

Ebenso souverän fuhr Maja Dieterich in der Altersklasse U14w den Sieg ein, dicht gefolgt von ihrer Teamkollegin Amélie Markgraf (2. Platz).

Auch Bosse Weigelt (U14m, 3.Platz) fuhr eine Top Leistung ein und verpasste nur knapp den 2. Platz um 0,22 sek.



In den Altersklassen U16 und U18 kassierten die Königsbrunner erneut mächtig ab. 1. Plätze gingen hier an Magdalena Walczyk (U16w), Fabian Kuchenbaur (U16m), Angelina Markgraf (U18w) und Sebastian Witschas (U18m). Manuel Bschorr (U18m) belegte ganz knapp dahinter mit 0,74 sek. Rückstand den 2. Platz.

In der Altersklasse U21 fuhr der Königsbrunner Neuzugang Felix Bayerle auf einen starken 2. Platz!



Bei der Tagesbestzeit feierte Königsbrunn abermals einen sensationellen Doppelsieg. Maja Dieterich und Sebastian Witschas bekamen erneut tosenden Applaus für die Spitzenleistungen!



Weitere Platzierungen: Benjamin Lopcalija 4. Platz (U10m), Philina Schneider 4. Platz (U12w), Fritzi Weigelt 5.Platz (U12w), Jakob Maurer 5. Platz (U18m), Max Hüber 8.Platz (U14m), Max Müller 8.Platz

(U18m), Emil Hüber 14. Platz (U14m).



Siegerehrung



Pünktlich zur Siegerehrung öffnete sich die Wolkendecke und der blaue Himmel zeigte sich von seiner besten Seite.

Die Firma Schöffel engagiert sich seit 2012 für die Rennserie und feiert dieses Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum.

Der Schöffel-Kids-Cup besteht aus 5 Rennen – sowohl Slalom als auch Riesenslalom – für Kinder und Jugendliche bis zu 21 Jahren. Auch die Allerkleinsten 3-6 -jährigen können hier schon mit Spaß die Erfahrung am Stangenfahren und Skirennen sammeln. Ausgerichtet werden die Rennen von Skivereinen aus der Region Mittelschwaben und finden vorrangig im Allgäu statt. Der

Skibekleidungshersteller Schöffel ist stets bei jedem Rennen mit einer sehr sympathischen Vertretung vor Ort und spendet coole Sachpreise für die Verlosung, an der jeder Athlet am Ende der Veranstaltung automatisch teilnimmt.

Das Königsbrunner Team ist hochmotiviert und gut vorbereitet für die kommenden Rennen, die in den nächsten Wochen noch ausstehen. Auch dieses Jahr wollen sie wieder den Kampf um den Gesamtsieg gewinnen und den Titel verteidigen.

- Martina Markgraf -