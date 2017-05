Altwerden ist nichts für Feiglinge - 1. Infotag für Senioren und Angehörige

Die Stadt Königsbrunn veranstaltet am 27. Mai mit 20 Kooperationspartner den 1. Infotag für Senioren und deren Angehörige

Vorbeikommen - Mitmachen - Informieren - so lautet das Motto der großen Veranstaltung im Ev. Gemeindezentrum St. Johannes, die von der Stadt Königsbrunn in Kooperation mit der AWO Königsbrunn und der Referentin für Soziales, Frau Holz, organisiert wurde.Vorträge von Experten zu wichtigen Themen wie Patientenverfügung, Wohnen im Alter oder Vorsorgevollmacht sind an diesem Tag geboten. Aber auch Mitmachaktionen laden ein zum Ausprobieren und geben einen Einblick in die vielfältigen Angebote der teilnehmenden Vereine.