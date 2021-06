Schulbiene Christophine - eine Schule summt

Am Montag, 14. Juni 2021, hat Schulbiene Christophine, die neu eingerichtete Schulimkerei des sonderpädagogischen Förderzentrums Christophorus-Schule in Königsbrunn, ihre Bienenvölker erhalten. Rund ein Jahr dauerten die Planungen und Vorarbeiten, bis die Christophorus-Schule nun endlich summt!



Hauptakteure bei Schulbiene Christophine sind die Schülerinnen und Schüler, die die Bienenvölker im Rahmen einer Lern- und Arbeitsgemeinschaft (LAG) betreuen. Sie werden angeleitet durch Carola Schilling und Manuel Glückler. Mit der Schulimkerei setzt sich die Christophorus-Schule für Umweltbildung und Artenvielfalt ein. Ziel der LAG ist die nachhaltige Vermittlung von Natur- und Umweltkompetenzen am Beispiel der faszinierenden Honigbiene. Darüber hinaus fördert die gemeinsame Betreuung der Bienenvölker soziale Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler. Schon in der Vorbereitung wurden die Schülerinnen und Schüler mit eingebunden, indem ein Malwettbewerb veranstaltet wurde. Auch bestellten die Schülerinnen und Schüler der LAG die benötigten Materialien eigenständig, dekorierten die Eingangshalle der Schule um die Bienen willkommen zu heißen und präsentierten den anderen Klassen die Schulimkerei. Außerdem ging es für die LAG auch konkret um Wissenswertes und notwendige Theorie rund um die Honigbiene und die erfüllende Tätigkeit als Imker. Mit Ankunft der Bienen kann in den letzten Wochen des Schuljahres nun auch praktisch mit den Bienen gearbeitet werden, zum Beispiel bei der Fütterung und Behandlung der Völker.Ohne die großartige finanzielle und tatkräftige Unterstützung aller Spender und Sponsoren wäre die Einrichtung einer Schulimkerei nicht möglich gewesen. Das Landratsamt Augsburg sowie die Stadt Königsbrunn unterstützten das Projekt mit der Genehmigung und Absicherung des Bienenstands auf dem Dach der angrenzenden Willi-Oppenländer-Halle. Schulbiene Christophine bedankt sich bei allen privaten Spendern und den zahlreichen Bienenpaten für ihren Beitrag zum Erfolg. Ein weiteres großes Dankeschön gilt allen Sponsoren für ihre großzügige Unterstützung: Verein Kinderlachen e.V., Rotary Club Schwabmünchen, Rotary Club Augsburg, Brauerei Ustsersbach, Bürgerstiftung Augsburger Land e.V., Happy Dog, Raiffeisenbank Augsburg-Ostallgäu, Raumausstattung Fröhling, Kreissparkasse Augsburg, Bildungsinitiative 3malE der Lechwerke AG.Weitere Informationen rund um die Schulimkerei und Möglichkeiten, diese im Rahmen von Bienenpatenschaften zu unterstützen, gibt es im Internet unter christophorus-schule.com/schulimkerei