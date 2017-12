Die schönsten Seen meiner Heimat.



Nachdem es kalt und ungemütlich ist, mache ich mir ein paar warme Gedanken und so möchte ich euch ein paar schöne Seen meiner Heimat zeigen. Viele unserer Ausflüge ziehen uns immer wieder zum Wasser. Ich hoffe die Bilder gefallen euch. Wenn ihr in die Bilder klickt seht ihr auch um welchen See es sich handelt.Liebe Grüße Anton