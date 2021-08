Spenden für Kinder

So spontan reagierte sie auch auf einen Zeitungsartikel in der Augsburger Allgemeinen. Ein Bericht über das Kinderheim St. Klara in Gundelfingen vom 15.07.2021. Hier muss den Kindern geholfen werden, sagte sie sich. Sofort machte sie sich an die Arbeit. Sie mobilisierte ihren Bekanntenkreis und in kurzer Zeit sind 450 € gespendet worden. Die Spender waren Anneliese Baer, Alexander Baer, Christel Müller, Ilse Rutha, Rosina Jacobs, Sibylle Peitzsch, außerdem eine Spenderin, die nicht genannt werden möchte mit einer hohen Spende von 250 €.Aber für Anneliese Baer war dies nicht genug:Sie hat auch folgende Geschäfte in Königsbrunn gebeten sich daran zu beteiligen.Herrn Toth vom Edeka-Markt in der Rosenstrasseden Chef vom Kauflandden GÖL Supermarktden DM Drogerie-Marktdie Firma Kutscher + Gehrden Edeka-Markt in der EnzianstrasseUnd so kamen Euros, Spielsachen und Süßigkeiten im Wert von ca. 2.500 € zusammen. Zu viel für eine Einrichtung und so bedachte Frau Baer, außer dem Kinderheim St. Klara in Gundelfingen (3 Häuser) noch folgende Einrichtungen in Königsbrunn mit einer Spende:Lebenshilfe Felsenstein – FörderzentrumLebenshilfe Felsenstein Heilpädagogische TagesstätteFördergruppe Ludwig-Sammüller-HausAWO Seniorenheim, Chiemsee-Str.Dominikus-Ringeisen-Werk Heilpädagogisches HeimSowie die Stat. Jugendhilfe in HochzollÜberall wurde Frau Anneliese Baer mit Begeisterung und großer Dankbarkeit empfangen. Auch die beschenkten Kinder freuten sich sehr.Von Frau Anneliese Baer war dies sicher nicht die letzte Aktion in Königsbrunn, denn helfen kann man immer und überall.