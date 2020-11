Nachbericht "Königsbrunner Campus Vorträge 2020"

Dr. Theresia Dingelmaier, Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft an der Philologisch-Historischen Fakultät der Universität Augsburg referierte über vergessene Märchenwelten und machte sich speziell auf die Spurensuche nach deutschsprachigen jüdischen Märchen.Interessantes wurde auch beim zweiten und letzten Vortrag geboten. „Vielversprechende Anwendungsmöglichkeiten im Internet der Dinge“ war das Thema von Dr. Alexander Schiendorfer vom Lehrstuhl für Softwaretechnik am Institut für Software und Systems Engineering.Trotz begrenzter Teilnehmerkapazitäten im Infopavillon 955 erfreuten sich viele interessierte Besucherinnen und Besucher an den kurzweiligen Vorträgen, die nach der langen Veranstaltungspause im Frühjahr eine gelungene Abwechslung waren.Bereits zum 8. Mal in Kooperation mit der Universität Augsburg stattfindend, hätte die Vortragsreihe eigentlich Ende April beginnen und mit einer Veranstaltung Ende Mai in die zweite Runde gehen sollen. Angesichts der ersten Welle der Corona-Pandemie mussten beide Vorträge leider entfallen.Das Kulturbüro Königsbrunn freut sich schon auf weitere spannende und wissensreiche Campus-Veranstaltungen im nächsten Jahr!Herzlichst,das Team vom Kulturbüro