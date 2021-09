Moster haben in Königsbrunn ihre Arbeit aufgenommen.

Erfreulich war, dass die ersten Flaschen zur Abfüllung gekauft wurden, da heuer ein besonderes Augenmerk auf die Umwelt gelegt. Der Verein hat den Großteil auf Flaschenabfüllung umgestellt um damit einen Beitrag zur Reduzierung von Plastikabfällen bei zu tragen.In diesem Zusammenhang bieten wir ab sofort 1 Liter Flaschen zum Kauf an, die mehrmals wiederverwendet werden können.Neu im Angebot ist auch die Reinigung ihrer Flaschen in einer professionellen Flaschen-Reinigungsanlage.Die zu reinigenden Flaschen müssen vor dem Mosttermin zu den üblichen Geräteausgabeterminen am Montag (17.00 - 18.00 Uhr) oder am Donnerstag (18.00 - 19.00 Uhr) bei uns abgegeben werden.Natürlich füllen wir - auf ihren ausdrücklichen Wunsch - auch weiterhin in 3 und 5 Liter Beutel ab.Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, müssen sie sich auf unserer Internetseite (www.gbv-koenigsbrunn.de/mosten) anmelden und den Mosttermin vereinbaren.Den genauen Mosttermin teilen wir Ihnen dann per Mail oder Telefon mit.