Mitgliederversammlung des Gartenbauvereins Königsbrunn

Der Bau des neuen Obst- und Gartenbauzentrum wird vorgestellt.

Nach dem der Königsbrunner Stadtrat einstimmig das Grundstück an der Egerländerstr. dem Gartenbauverein Königsbrunn zur Pacht überlassen hat und der Zuschuss für den Bau des Obst- und Gartenbauzentrums genehmigt wurde, können jetzt die konkreten Pläne vorgestellt werden.

Vorstand Ulrich Grassinger freut sich, dass zwei Drittel der Voraussetzungen für das neue Obst- und Gartenbauzentrum stehen. Nur die Europäische Förderung durch das Leader Programm steht noch aus.

Projektleiter Roland Neider wird in der Mitgliederversammlung das komplette Vorhaben mit Bildern, Plänen und einer Finanzierungsübersicht vorstellen. Mit dem neuen Obst- und Gartenbauzentrum kann vor allem die Jugendarbeit weiter und besser vorangetrieben werden, da jetzt der entsprechende Platz und vor allem auch Beete und Flächen für die praktischen Arbeiten bereitstehen. Die Werkzeugausgabe und die Mosterei bekommen endlich den benötigten Platz in der neuen Unterkunft.

Die Mitgliederversammlung findet am Donnerstag, den 04. Juli 2019, um 19.00 Uhr im Trachtenheim Königsbrunn, Donauwörther Str. 46 statt.

Alle Mitglieder, Freunde, Verwandte und Bekannte sind recht herzlich eingeladen.

