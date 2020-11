Kultureller Jahresrückblick 2020 - Kulturbüro Königsbrunn

„Leben, Lieben, Lachen – Zusammen – in Königsbrunn“

Das kulturelle Jahresmotto 2020

Für die Kultur war es wahrlich kein einfaches Jahr. Viele Veranstaltungen konnten aufgrund der Corona-Pandemie bzw. Lockdown- und Hygienemaßnahmen gar nicht, oder nur in einer beschränkten Form, stattfinden. Trotzdem haben wir unser Lachen, sowie das Leben und die Liebe – ganz getreu unseres Jahresmottos – nicht verloren und können auf einige Highlights im Jahr 2020 zurückblicken.Traditionell wurde der Jahresbeginn mit dem Dreikönigskonzert in der Willi-Oppenländer-Halle zelebriert. Zusammen mit den Solisten Astrid Lazar, Susanne Pemmerl, Anton Klotzner und Wolfgang Wirsching entführte das Sinfonische Orchester Dasing und der Chor des Leonhard-Wagner-Gymnasiums Schwabmünchen, unter der Leitung von Christoph Günzel, alle 1.000 Gäste in die Welt der Operette.Unser allseits bekannter Kinosommer wurde 2020 in einer etwas anderen Form veranstaltet. Statt wie gewohnt im Hans-Wenninger-Stadion, konnten die Besucherinnen und Besucher in ihren Autos eine erlesene Auswahl an Filmen auf dem Königsbrunner Festplatz genießen. In Kooperation mit dem Cineplexx wurde das einmalige Autokino zu einem besonderen Erlebnis.Unter dem Titel „Klänge im Lesepark“ fanden die beliebten Konzerte im Park neben dem Mercateum im August und September statt. Neben dem üblichen musikalischen Programm, wurden den Besucherinnen und Besuchern des Leseparks auch Entspannungs- sowie Meditationstechniken zum Ausprobieren angeboten. Geschichtenerzählerin Hildegard Häfele gestaltete den letzten Abend als besonderes Highlight mit Märchen für Erwachsene.Dieses Jahr waren im Kunstkarree im Rathaus die Ausstellungen „Kunst in der Mittelschule“, die Jahresausstellung des Königsbrunner Künstlerkreises, und schließlich „Träumereien“, bei denen das Zusammenspiel von Aquarellmalereien und Kalligrafie gezeigt wurde, zu sehen. Aufgrund der zu beachtenden Corona-Nachverfolgungsmaßnahmen mussten alle Besucherinnen und Besucher der Ausstellungen Namen und Kontaktdaten auf extra erstellte Formularblätter notieren und diese in unsere „Kontaktformular-Box“ werfen. Vier Wochen nach jeweiligem Veranstaltungsende wurden alle Formulare gemäß der DSGVO vernichtet.Dass die vielen engagierten Anbieterinnen und Anbieter eine verkleinerte, aber dennoch bunte Auswahl an spannenden Ferienaktivitäten anbieten konnten, war sowohl für das Kulturbüro, als auch für die Kinder und Jugendlichen eine große Bereicherung. Die 29 aktiven Veranstalter kreierten insgesamt 95 verschiedene Kurse, die die Ferienzeit zu etwas ganz Besonderem machten. Allen Anbietern, die ihr Programm aufgrund der strengen Corona-Auflagen bedauerlicherweise nicht durchführen konnten, sind wir für die grundsätzliche Bereitschaft sehr dankbar und freuen uns schon auf das nächste Ferienprogramm.Wie immer in Kooperation mit der Universität Augsburg und bereits zum 8. Mal startete der Königsbrunner Campus, nach gezwungener Pause im Frühjahr, diesmal im Herbst. Beim ersten Vortrag nahm Dr. Theresia Dingelmaier ihre Besucher mit auf eine Reise durch vergessene deutschsprachige jüdische Märchenwelten. „Faire Optimierung im Internet der Dinge?“ lautete der Titel des Vortrags, mit dem Dr. Alexander Schiendorfer die Reihe für dieses Jahr beendete.An gleich zwei Terminen nahm Wolfgang Niederzoll seine Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf eine Reise zu sechs Jakobswegen und ihren schönsten Momenten. Der begnadete Erzähler berichtete von spannenden und teils lustigen Passagen während seiner Pilgerwege. Aber auch Momente der Angst und das emotionale Ankommen in Santiago de Compostela schildern von durch und durch erlebnisreichen Wanderungen. Begleitet wurden seine Erzählungen von selbstgeschossenen Fotos der Orte und Landschaften, die er bis zur Kathedrale in Santiago durchquerte.Der aufwendig vorbereitete Vortrag zur gleichnamigen Ausstellung erinnerte an den 75-jährigen Jahrestag zum Ende des zweiten Weltkriegs, vor allem aber standen die Schicksale und Geschichten der Königsbrunner Bürgerinnen und Bürger im Fokus. Mithilfe von Manuel Hagen und Lucas Hübner interviewte Stadtarchivarin Susanne Lorenz 15 Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die ihre persönlichen Erlebnisse aus dieser Zeit beschrieben. Zusammengefasst bildeten die einzelnen Clips einen 90 minütigen Gesamtfilm. Als Grundlage für die gefilmten Interviews dienten 14 zuvor ausgewählte Fragen zu Alltag, Kindheit und Kriegserlebnissen im Nationalsozialismus. Drei weitere Zeitzeugen beantworteten diese in schriftlicher Form und wurden von Frau Lorenz mündlich in den Vortrag eingebunden.Durch die im November veranlassten „Lockdown light“-Maßnahmen und das daraus entstandene Verbot von Ausstellungen, konnte die anschließende Ausstellung nicht, wie geplant, im Kunstkarree besichtigt werden. Stattdessen wurden neun ausgewählte Bilder in den Schaufensterkästen des Kulturbüros ausgestellt, die rund um die Uhr zu betrachten waren.Dieses Jahr ging auch an den Museen nicht spurlos vorbei. Führungen konnten aufgrund der besonderen Umstände leider nicht durchgeführt werden, Besichtigungen zu den regulären Öffnungszeiten waren hingegen möglich und wurden von den Bürgerinnen und Bürgern gerne genutzt. Unser Naturmuseum bezog zum Jahreswechsel 19/20 außerdem seine neuen Räumlichkeiten in der ehemaligen Königstherme.Während Corona-Lockdowns bot unsere Stadtbücherei einen kontaktlosen Bücher-Lieferservice an. Königsbrunner Bürger mit einem gültigen Leseausweis konnten per E-Mail verschiedene Wunschtitel oder das Stichwort „Überraschungstüte“ an die Bücherei senden. Die engagierten Mitarbeiterinnen stellten die jeweiligen Bücher sorgsam zusammen und deponierten die „Büchertüte“ vor den Haustüren.Ein weiteres Angebot gab es im Herbst speziell für Personen aus der Risikogruppe. Hier bestand die Möglichkeit, Termine außerhalb der regulären Bücherei-Öffnungszeiten zu vereinbaren, bei denen verschiedene Medien alleine und in Ruhe ausgewählt werden konnten. Verstärkt setzte das Team dieses Jahr auf Online-Angebote. So gab es im Dezember einen digitalen Adventskalender mit Geschichten, Basteltipps und interessanten Informationen.Sowohl das Sommer- als auch das Wintersemester waren von Einschränkungen/ Ausfällen betroffen. Mit den starken Auflagen aus dem Hygieneplan der VHS konnten 40 % der Kurse stattfinden. Ein Highlight war die Premiere des VHS-Werbespots. Beim diesjährigen Autokinosommer lief dieser im Vorprogramm der gezeigten Filme und präsentierte den Kinobesucherinnen und –besuchern das VHS-Programm. Freuen Sie sich auch im nächsten Jahr auf eine bunte Auswahl an Kursen und Vorträgen von Ihrer Volkshochschule in Königsbrunn.