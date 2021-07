Königsbrunner Kinosommer 2021

Königsbrunn : Hans Wenningerstadion |

Bald ist es wieder soweit: Unser Königsbrunner Kinosommer startet am 30.07.2021!

Unser diesjähriges Programm:

Ticketpreise:

Gemeinsam mit dem Cineplex Königsbrunn, veranstaltet das städtische Kulturbüro im Hans Wenninger Stadion ein siebentägiges Open-Air-Kinoerlebnis für die ganze Familie. Einzigartig am Königsbrunner Kinosommer ist die überdachte Tribüne, die dieses Erlebnis auch bei Regen möglich macht.Fr., 30.07. »Weißbier im Blut« FSK 12Sa., 31.07. »Kaiserschmarrndrama« FSK 12So., 01.08. »Catweazle« FSK 0Do., 05.08. »Da scheiden sich die Geister« voraussichtlich FSK 6Fr., 06.08. »Fast & Furious 9« FSK 12Sa., 07.08. »Kaiserschmarrndrama« FSK 12So., 08.08. Lassen Sie sich überraschen!Erwachsene 9,00 € (Online: 8,50 €)Ermäßigt 8,00 € (Online: 7,50 €)Kinder 6,00 € (Online: 5,50 €)Einlass 20 Uhr / Filmstart bei Dämmerung, ca. 21:15 UhrGetränke und Kinosnacks (Popcorn, Nachos, Süßigkeiten oder Chips) sind vor Ort erhältlich!Tickets gibt es an der Abendkasse ab 16 Jahren oder in Begleitung eines Erziehungsberechtigten, oder sogar 0,50 € günstiger online über www.cineplex.de/koenigsbrunn/programm.Mit dem Online‐Kauf ermöglichen Sie die behördlich notwendige Kontaktnachverfolgung auf digitalem Weg und vermeiden eine Datenerfassung an der Abendkasse.Detaillierte Informationen sowie das Hygiene-Konzept und die Corona-Regeln zum Königsbrunner Kinosommer finden Sie hier https://www.cineplex.de/filmreihe/koenigsbrunner-k... Viel Spaß und gute Unterhaltung wünscht Ihnen,Ihr Kulturbüro Königsbrunn