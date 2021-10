Familienkraut fest im neuen Obst- und Gartenzentrum Königsbrunn ein voller Erfolg

Nach der kleinen Einführung legten die Kinder und Erwachsene selbst Hand an. Marianne Lang hatte auch gehobeltes Kraut dabei, das an die Familien zur Verarbeitung gegeben wurde. Ob groß oder klein – jeder knetete das Kraut und stampfte es in den mitgebrachten Behältnissen. Neben Gewürze wie Lorbeerblatt und Wacholder legten viele auch Apfelschnitze in das Kraut. Neben dem Vorstand stampften auch seine beiden Stellvertreter, Wilhelm Terhaag und Roland. Neider ihr Kraut in den Steintöpfen.Die Kinder und Jugendlichen stampften bis in den späten Nachmittag mit Begeisterung.Nach sechs Wochen Gährzeit kann das köstliche Sauerkraut dann gekostet werden.Zur Stärkung standen zahlreiche Kuchen und Würstchen bereit. Auch der erste gepresste Apfelsaft konnte probiert werden.Vorstand Ulrich Grassinger bedankte sich bei allen Helfern und Kuchenspendern und freut sich auf das nächste Krautstampfen im kommenden Jahr.