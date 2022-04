Erster Gartlerstammtisch im neuen Obst- und Gartenbauzentrum

Der Projektleiter der neuen Unterkunft, Roland Neider, berichtete über die Finanzierung und den baulichen Werdegang des neuen Obst- und Gartenbauzentrums. Viele bürokratische Hürden mussten genommen werden. Ausschreibungen, Kostenvoranschläge und Vergleiche waren die Hauptarbeit für die Leader-Förderung des Projektteams um Roland Neider. Nur mit der Unterstützung von seinem Team mit Klaus Weissinger, Roland Schwab, Werner Rittel, Wilhelm Terhaag und Ulrich Grassinger konnte das Großprojekt mit ca. 425 000 Euro Kosten gestemmt werden. Penibel genau mussten die Abrechnungen für die Förderungen erstellt und belegt werden. Eine Herausforderung für die Kassiererin Angelika Grassinger die hier eine Mamutleistung erbringen musste. Roland Neider war erfreut, dass der Kostenrahmen für das gesamte Projekt mit Lehrgarten eingehalten werden konnte. Das war nur möglich durch die über 13000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit von vielen Helfern.Im Anschluss des Berichts wurden die Gäste in zwei Gruppen aufgeteilt. Während Projektleiter Roland Neider die Gartler durch das Gartenbauzentrum führte berichtete Vorstand Ulrich Grassinger über die Entstehung und den Werdegang des Vereins für Gartenbau und Landespflege Königsbrunn e.V. Der 122jährige Verein hatte viele Hürden zu nehmen, aber das jetzige Gartenbauzentrum ist in der Geschichte des Vereins mit Abstand die größte Herausforderung gewesen.Die Vorstandschaft freut sich auf den nächsten Stammtisch am 05. Mai 2022 bei dem der Lehrgarten vorgestellt wird.