Erfolgreiches Probenwochenende des Königsbrunner Kammerorchesters

Zum Abschluss erreichte das Orchester die Nachricht, dass mehrere Bewohner des Ortes sich im Karl-Eberth-Haus nach der schönen Musik erkundeten und darum baten, man möge weiterspielen.Wen nun die Neugier gepackt hat, kann noch immer Karten für das Konzert am 20.Juli 2019 um 20 Uhr in der Schule in der Römerallee im Kulturbüro Königsbrunn, unter https://koenigsbrunn-tickets.reservix.de/events oder an der Abendkasse erwerben.