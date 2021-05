Ein Erfolgskonzept für die Pflege geht in die nächste Runde

Der Pflegeberuf ist vielfältig, aber auch individuell und hält zahlreiche Chancen, Perspektiven, Qualifikationen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten in unterschiedliche Bereiche bereit und leistet einen hohen gesellschaftlichen Beitrag. Zum 1. September 2021 startet der nächste einjährige Ausbildungskurs zum Pflegefachhelfer*in der Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe in Buchloe. Die Ausbildung mit staatlichem Abschluss setzt sich in Blöcken aus Theorie und Praxis zusammen, wobei die Unterrichts- bzw. Theoriephase in Buchloe stattfinden, und die Praxisphasen heimatnah in den Kliniken Buchloe, Kaufbeuren oder Füssen organisiert werden. Gesetzliche Voraussetzungen sind die Vollendung des 16. Lebensjahres sowie der erfolgreiche Mittelschulabschluss. Mit 800,-€ Bruttoverdienst und der Möglichkeit eines Wohnheimzimmers bietet die Ausbildung auch eine große Chance für Mittelschüler. Nämlich mit dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung qualifizieren sich junge Menschen für die 3jährige Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin und –pfleger. Realschüler und FOS-Abgänger können die Ausbildung als Orientierungsphase nutzen, und entdecken nicht selten dabei eine neue Perspektive oder gar eine Berufung. Auch für Quereinsteiger bietet sich hier eine schnelle einjährige Qualifizierung für den Pflegeberuf. Die zwei langjährig erfahrenen Lehrerinnen für Pflegeberufe, Frau Sigrid Kothe und Frau Cordula Unglert-Heck führen mit viel Engagement und Herzblut die Buchloer Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe. Kothe verdeutlicht, dass neben dem umfangreichen pflegerischen und medizinischen Fachwissen, auch Empathie sowie Stärkung und Entwicklung sozialer und persönlicher Kompetenzen wichtige Bausteine der Ausbildung sind. In zahlreichen Unterrichtsstunden geht es zudem auch um Kommunikation, Beziehungsaufbau sowie um ethische und moralische Themen. Dabei lernen Auszubildende ihre persönlichen Stärken und Schwächen kennen. "Ich finde es einfach toll und anerkennenswert, wenn sich Menschen für den Pflegeberuf entscheiden und bin immer wieder verblüfft, wie sich gerade junge Frauen oder Männer durch den Beruf persönlich entwickeln" erzählt Unglert-Heck.