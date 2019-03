Die Zeitbörse-Rummikub Meisterschaft

Da war es nun wirklich Zeit eine Meisterschaft auszuspielen. Am 16.3.2019 war es dann soweit. 12 Teilnehmer spielten an drei Tischen zu je 4 Personen jeweils 4 Spiele, dann wurde neu verlost und es ging in die nächste Runde. Insgesamt wurden 3 Runden gespielt.In den Pausen wurden Kaffee und leckere selbstgebackene Kuchen serviert, zum Schluss gab es Leberkässemmel.Zeitbörsen–Rummikub–Meister wurde Eddy Bronner, zweiter Markus Bäurle und dritte Ingrid Waldeck.Nach der Siegerehrung wurde noch ausgiebig über Glück und Pech im Spiel diskutiert. Es war eine sehr fröhliche und harmonische Veranstaltung.Der Initiator, Markus Bäurle, hatte im vergangenen Jahr eine Stadtmeisterschaft organisiert. Diese Veranstaltung plant er auch für 2019.Durch die vielfältigen sozialen und gesellschaftlichen Angebote gefällt es immer mehr Bürger aus Königsbrunn und der Umgebung in der Zeitbörse Königsbrunn. Demnächst wird das 300. Mitglied aufgenommen.Schauen Sie unverbindlich bei unserem Stammtisch vorbei, jeden 1. Dienstag im Monat um 19:15 Uhr im Hotel Krone in Königsbrunn.