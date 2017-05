Der 9. Warentauschtag war ein großer Erfolg!

Ab 8 Uhr waren die fleisigen Helfer der Zeitbörse am werkeln. 90 Biertische mussten aufgestellt werden, Die Kuchentheke und der Grillstand wurden aufgebaut.Pünktlich um 10 Uhr war alles fertig und die ersten Königsbrunner fuhren mit Auto oder Fahrrad vor und gaben all das als Spende ab, was sie nicht mehr benötigten, aber noch voll funktionsfähig war.Tisch für Tisch wurde bestückt und so entstand ein rieiges Angebot an Büchern, Gläsern, Geschirr, Taschen und Koffer, auch Fitnessgeräte und Skier waren auch darunter..Beliebt waren auch Kinderspielzeug und Plüschtiere aller Art.Viele Tische wurden mit elektronischen Utensilien gefüllt. Auch Fernseher waren darunter.Von 12 bis 13 Uhr konnten sich alle Helfer – ca. 97 an der Zahl – von 6 bis 85 Jahren – bei Sonnenschein und Bratwürstchen, Leberkässemmel und Kaffee und Kuchen erholen.Schon ab 12.30 Uhr standen an die zweihundert Königsbrunner an der Absperrung und warteten geduldig auf den Countdown, den der Vorsitzende der Zeitbörse Königsbrunn – Jürgen Müller - herunterzählte.Dann hatten es alle sehr eilig zu den Tischen zu gelangen um die besten Stücke herauszusuchen. Jeder konnte zugreifen so oft er wollte, alles war kostenlos. Nach zwei Stunden waren die Tische leergeräumt. Keine Tasche oder Koffer blieb zurück. Auch die Skier hatten neue Besitzer gefunden.Die wenigen Reste wurden ordentlich in Kartons verpackt und als Spende vom Sozialkaufhaus in Haunstetten abgeholt. Ab 16 Uhr waren wieder die Zeitbörsen-Helfer gefragt. Die Tische wurden wieder abgebaut und ins Lager gefahren. Ebenso wurden alle Kartons ordnungsgemäß entsorgt so dass der Hof der Felsensteinschule in sauberem Zustand verlassen wurde.Alle Helfer gingen mit dem guten Gefühl heute etwas besonders Gutes für die Gemeinschaft getan zu haben nach Hause. Bis zum nächsten Mal – dem 10. Königsbrunner Warentauschtag der Zeitbörse Königsbrunn.