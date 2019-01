Cuvée Wein – wie eine gute Beziehung zwischen zwei liebenden Menschen

Event zur Marriage Week in Evangelischer Gemeinschaft Königsbrunn

Bei einer „virtuellen Weinerlebnistour“ durch den Weinberg mit Weinproben und Vesper, erfahren und erleben wir was wir vom Wein für unsere Beziehung lernen können und nebenbei hören wir vom kleinen Einmaleins des Weinbaus. Dazwischen ist immer wieder genügend Zeit um im Paargespräch den "Eheweinberg" zu pflegen.Herzliche Einladung am Freitag, den 08.02. 2019 von 20.00 bis 22.00 Uhr in der Evangelischen Gemeinschaft Königsbrunn, Weißkopfstraße 24, Königsbrunn (Industriegebiet Süd).Referenten:Heidrun Schmalzhaf 50 J., Winzerin und Weinerlebnisführerin undDaniel Schmalzhaf 51 J., Landwirt und Beziehungscoach.Gemeinsam haben sie fünf Kinder und bewirtschaften einen Haupterwerbsbetrieb mit Weinbau, Ackerbau, Rindermast und Tourismus.Kosten: 15,-- € pro Person. Anmeldung bis 5.2. bei weber.lydia@web.de oder unter 08231-7841. Infos zur MarriageWeek unter: www.marriage-week.de.