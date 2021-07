Bühne frei für den 7.„Königscup“ am 18.07.2021!

Königsbrunn : Mittelschule Königsbrunn Süd |

Endlich wieder tanzen - back on the dancefloor!

Die Tanzgalerie Kuschill, die junge und moderne Tanzschule aus Königsbrunn, steht nun schon seit zehn Jahren für Power, Disziplin und Teamgeist. Mit unglaublich viel Engagement und Leidenschaft hat dieihre Sprösslinge nun auch durch die Corona-Krise begleitet und monatelang täglich Online-Tanzunterricht unter erschwerten Bedingungen angeboten. Abwechslungsreiche virtuelle Partys, Online-Tanzwettbewerbe und immer wieder neue kreative Ideen, haben die Kinder und Jugendlichen am Dran-Bleiben motiviert. Und das zahlt sich nun aus! Seit nur wenigen Wochen findet wieder Präsenzunterricht in den heiligen Hallen der Tanzgalerie Kuschill mit den Teammitgliedern statt und schon lassen es sich die begeisterten Tanzschüler nicht nehmen bei dem größten von der Tanzschule organisierten Turnier mitzumachen. Die Vorfreude ist riesengroß und selbst die stark verkürzte Vorbereitungszeit hält die jungen Nachwuchstanztalente nicht auf, auf der Bühne ihr Können unter Beweis zu stellen beimam Sonntag, 18.Juli auf dem Gelände der Mittelschule Süd, Königsbrunn (Römerallee 1).Seien Sie live mit dabei und erleben Sie coole moves, Wettkampfgeist und pure Lebensfreude, wenn die Kinder und Jugendlichen ihre abwechslungsreichen Show-Programme zum Besten geben. Das Breitensporttanzturnie



Die Jury verteilt Punkte

Schnell sein lohnt sich, denn die Tickets sind limitiert.

r umfasst Tanzgruppen aus ganz Bayern in den Bereichen Hip Hop, Breakdance, Streetdance, Showtanz und Standard und Latein. Nicht nur die Darbietungen auf der Bühne sind ein Augenschmaus, sondern auch der ganz besondere Ehrengast - die amtierende Miss Augsburg, Anne-Cathrine Kramer, von der Agentur Modelforce, wird beim Turnier eine Autogrammstunde geben und die Tanzfläche in einen Laufsteg verwandeln.Die professionelle Tänzerin Laura del Vecchio, der Hip Hop Dozent und Tanzschulinhaber Rob Lawray und der Choreograf Sergio Reis bilden die hochqualifizierte Jury für den diesjährigen Königscup, der mittlerweile bereits zum siebten Mal stattfindet. Für die Tanzgruppen bedeutet das Event nicht nur jede Menge Spaß und tolle Erfahrungen auf der Bühne und hinter den Kulissen, sondern vor allen Dingen auch das Gefühl als Gruppe füreinander da zu sein, sich zu unterstützen und zusammen vor Juroren und vielen Zuschauern aufzutreten. Und so wird aus dem Wettkampf für die Gruppen eine wunderbare Gemeinsamkeit.Der Königscup – ein Event für die ganze Familie! Unter hoffentlich strahlendem Sonnenschein können Sie die atemberaubenden Darbietungen auf der Bühne genießen. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Um die Hygienemaßnahmen berücksichtigen zu können findet das Turnier in zwei Blöcken statt. Vormittags tanzen die Minis und Junioren und nachmittags treten die Kids und Adults an. Karten können sowohl für einen Block, wie auch für den ganzen Tag erworben werden und ab sofort unter info@tanzgalerie-kuschill.de vorbestellt werden.Das Team um Tanja Kuschill freut sich, Sie Willkommen heißen zu dürfen!