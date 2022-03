Bilder und Zeitzeugen gesucht

Königsbrunn verändert sich: Aus dem längsten Straßendorf wurde eine Stadt und auch dort, wo noch alte Höfe und Häuser stehen, werden diese von modernen Gebäuden ersetzt. Auch das Leben der Einwohnerinnen und Einwohner hat sich in den letzten Jahrzehnten zusehends gewandelt. Dinge die wir heute als selbstverständlich ansehen, waren vor einigen Jahrzehnten noch nicht vorstellbar oder möglich.

Können Sie noch von „früher, aus der Zeit, als Königsbrunn noch ein Dorf war, berichten?

Waren Sie in der evangelischen oder katholischen Schule? Wie sah ihr Alltag aus? Wie verbrachten Kinder und Jugendliche ihre Freizeit vor 80-60 Jahren? Haben Sie auf einem Hof gelebt und können vom bäuerlichen Alltag berichten?Außerdem sammeln wir Fotos des alten Königsbrunn, In einer App und Außenausstellung entlang der ehemaligen „Hauptstraße“ wollen wir sichtbar machen, wie sich das Bild der Stadt gewandelt hat und so den heutigen jungen Menschen einen Einblick in die frühere Ortsgeschichte geben und Ihnen zeigen was die Identität ihrer Heimatstadt ausmacht.Dann freuen wir uns, wenn Sie sich bei uns melden.Kontakt und nähere Informationen:Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!Ihr Königsbrunner Kulturbüro und das Stadtmuseum