Begrüßungsnachmittag für die fünften Klassen am Gymnasium Königsbrunn

Der diesjährige Begrüßungsnachmittag für die Schülerinnen und Schüler der fünften Klassen fand am Mittwoch, 19.09.2018, statt und stand im Zeichen von Sonne, Spiel und Spaß.

Nachdem die Tutorinnen und Tutoren ihre Schützlinge begrüßt und in Empfang genommen hatten, erfolgte die Präsentation des außerordentlich gut gelungenen Imagefilms über die Schule. Danach gab es schon die erste Bewährungsprobe für die Tutorinnen und Tutoren, denn diese durften die Schulhausrallye betreuen. Alle waren hoch motiviert, ging es doch um nichts Geringeres als den Gewinn eines mit dem Logo des Gymnasiums Königsbrunn bedruckten Radiergummis. Bei der Rallye wurden Spitzengeschwindigkeiten erreicht. Die Schulgemeinschaft gratuliert der Klasse 5d ganz herzlich zu ihrem Sieg in der Disziplin „Schulhausrallye“.Nachdem sich alle wieder beruhigt hatten, fand der „Spieleteil“ im Pausenhof bei strahlend schönem Wetter statt. Im Vordergrund standen interaktive Spiele, bei denen sich alle Beteiligten, einschließlich der Klassenleiterinnen und Klassenleiter der Fünftklässler, näher kennenlernen durften.OStRin Daniela Grunick, die Betreuerin der Unterstufe, und StDin Michaela Carpenter, die Betreuerin der Mittelstufe, aus der die Tutorinnen und Tutoren kommen, danken allen für diesen gelungenen und gewinnbringenden Nachmittag, an den die Beteiligten bestimmt gerne zurückdenken werden.