Auf euch wartet: Ein kleiner aber feiner Adventsmarkt

Veranstalter ist der Generationenpark in Zusammenarbeit mit der Zeitbörse.Mitglieder der Zeitbörse verkaufen Weihnachtsgebäck aus eigener Produktion für4,50 €hübsch verpackt in Holzschiffchen als kleines Geschenk oder Mitbringsel.Außerdem ist das Café im Generationenpark ab 15.15 Uhr geöffnet. Mitglieder der Zeitbörse bieten die bekannt guten selbst gebackenen Kuchen an mit Kaffee und Tee.Im Café und im Außenbereich wird Selbstgebasteltes zum Verkauf angeboten.Frau Heiss wird Schmuck anbieten und Frau Sybille Heinisch erfreut euch mit stoffigen Ideen.Außerdem gibt es noch einen kleinen Flohmarkt.15:00 Uhr – Eröffnung und Begrüßung durch Herrn Bürgermeister Franz Feigl unterstützt vom GenerationenchorAb 15:30 Uhr – Basteln mit Kindern im Atelier des GenerationenparksZwischen 15:30 und 18:00 – Besuch des NikolausZwischen 16:30 und 17:30 spielt die Jugendband „keep it high“.Für Essen und Trinken ist gesorgt mit Bratwurstsemmel, Glühwein und Punsch.