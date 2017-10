6. Königsbrunner Archivherbst - "Deutsche Geschichte im Comic - Geht das?"

Königsbrunn : Infopavillon 955 |

Zum 6. Königsbrunner Archivherbst ein Vortrag von Dr. Thomas Dahms, promovierter Historiker mit einem Schwerpunkt in der Kulturlandschaftsforschung. Karten im Kulturbüro, Stadtbücherei und unter www.reservix.de erhältlich.







am 24.11.201719:00 UhrLandschaft, Topographie, Archäologie und erzählte Geschichte gehen bei ihm Hand in Hand. Nach seinem Studium in Göttingen und Durham (England) lehrte er zwischen 1995 und 2005 in Südpolen, so dass sich drei europäische Traditionslinien in seinen Werken manifestieren.Im Rahmen des Ostfalia-Verlags verantwortet er u. a. die Entwicklung der Reihe "Deutsche Geschichte in Comic", die im hohen Mittelalter mit Heinrich I. und Otto I. begann.Im Band "Die Welt zu Gast in Quedlinburg" wird das Leben Ottos I. erzählt. Die Lechfeldschlacht 955 ist neben der Kaiserkrönung 962 eine der Höhepunkte seiner Biographie. Dr. Drahms führt in seinem Vortrag aus, wie quellen nah die Biographie Ottos des Großen im Geschichtscomic-Format nacherzählt werden kann. Auch das Verhältnis zwischen der Geschichte und dem Zeichner Tobias Wagner wird erläutert.Mit musikalischer Umrahmung.Eintritt: 5 €Karten im Kulturbüro,Stadtbücherei und unterwww.reservix.de erhältlich.