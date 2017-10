50. Frauenfrühstück in der Evangelischen Gemeinschaft

Jubiläum mit Buchautorin Tamara Hinz

Pünktlich zum 50. Königsbrunner Stadtjubiläum feierte die Evangelische Gemeinschaft Königsbrunn jetzt auch das 50. Frauenfrühstück. Mit einer historischen Bilderwand im Eingangsbereich, einem Fruchtcocktail und einem „Jubiläums-Muffin“ wurden die Frauen begrüßt.Zum Thema: „Lebe dein Leben – sonst lebt dein Leben dich“ war Buchautorin Tamara Hinz eingeladen. In Ihrem Vortrag beleuchtete sie das Thema mit sechs verschieden Punkten und gab einige Tipps zur Lebensgestaltung. Zum Beispiel riet sie den Zuhörerinnen ihren Schöpfer zu befragen, indem sie wie bei einem technischen Gerät die Gebrauchsanleitung lesen könnten. Im menschlichen Fall sei dies die Bibel. Ein anderer Tipp von Seiten der Referentin lautete: Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen, oder provokant – „andere sind nicht Schuld an meiner verbrauchten Zeit, nein ich selber muss Verantwortung dafür übernehmen, dass ich so mit mir umgehen lasse“. Ein weiterer Tipp der Buchautorin mit einem Zitat aus der Bibel: „Wer Korrektur verachtet, der verachtet sich selbst, wer sie aber annimmt, der gewinnt an Einsicht.“ Frau Hinz schloss schließlich mit dem Punkt „ genieße dein Leben“ und rundete damit das Referat motivierend ab.Umrahmt war der Vormittag für die Frauen mit einer liebevollen Tischdekoration, einem liebevoll angerichteten Frühstück, einem kleinen Theateranspiel und professioneller Tischmusik.Die Reihe der Frauenfrühstücke wurde mit dem Jubiläum abgeschlossen. Die Evangelische Gemeinschaft lädt aber ganz herzlich ein zum „Oase Brezenfrühstück“ für Frauen (Einmal monatlich donnerstags um 9.00Uhr, nächstmals am 9.11.17) und zur „Spätlese“, ein Treffen für Menschen in der 3. Lebensphase (alle zwei Monate, donnerstags um 15.00Uhr, nächstmals am 30.11.17).