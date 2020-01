Wir waren heute bei der Tafel in Königsbrunn und haben die versprochenen 10% unseres Tagesumsatz vom Black Friday gespendet. Dabei haben wir eine tolle Führung von Frau Kowarschik bekommen! Die Tafel in Königsbrunn versorgt auch Augsburg-Haunstetten mit. Dazu gibt es eine Kleiderkammer, in der wir noch zu kleine Kinderkleidung und Spielzeug unserer Tochter Olivia mit gespendet haben!Tolle Aktion: nachahmenswert