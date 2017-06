Königsbrunner Geschäftswelt

Seit Jahrzehnten waren wir dort sehr zufriedener Kunde.Ich will nicht meckern und kritisieren aber mich würde interessieren warum die langjährigen Kunden nicht mehr kommen.Ich hab keine Ahnung ob dies hier die richtige Plattform für so ein Anliegen ist. Aber zwischenzeitlich bin ich auf Metzgereigeschäfte in Haunstetten, Bobingen etc. ausgewichen. Und frühmorgens seh ich dort keine altbekannten Kunden mehr. Nur im Notfall fahr ich zu der ehemaligen Metzgerei Hell. Heute auch wieder-aber es war wieder ein Punkt für "nie wieder"Sie müssen das nicht veröffentlichen, aber mich würde die Stellungnahme der vielen fehlenden Kunden interessieren!!Meine persönliche Meinung: So wird das mit dem sog. Zentrum nichts!