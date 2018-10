„Christlicher Glaube“ – Was steckt dahinter?

Evangelische Gemeinschaft Königsbrunn lädt zum „Glaubensgrundkurs“ ein – Schnuppern, Lernen, Lachen, Erleben

Der Glaubensgrundkurs vermittelt im Rahmen eines lockeren Gesprächskreises die grundlegenden Inhalte christlichen Glaubens – entspannt, praktisch und lebensnah. Es geht dabei um Themen wie:1. Der Mensch: woher ? wohin?2. Wer ist Jesus?3. Wer ist Gott?4. Was ist Sünde und wie wird sie vergeben?5. Wie ist das mit dem Heiligen Geist?6. Wie ist das mit dem neuen Leben?7. Glauben – was ist das eigentlich?8. Welche Rolle spielt die Bibel und wie kann ich sie lesen?Alle Neugierigen und Interessierten sind herzlich willkommen! Vorkenntnisse werden nicht erwartet.Jeder Abend startet um 19.00 Uhr mit einem leichten Abendessen.Lachen und Lernen gehören dann zusammen. Es geht ja um eine gute Botschaft! Entsprechend unverkrampft wird auch der Kurs gestaltet.In den Referaten werden die grundlegenden Themen erläutert und in Gruppengesprächen.Ende gegen 21.30 Uhr.Der 1. Abend kann gerne zum Schnuppern besucht werden. Es wird wegen der Essensvorbereitung um einen kurzen Anruf vorher im Gemeindebüro gebeten:Tel. 08231-918516, bzw. gerne Anmeldung per eMail an buero-evg@web.deVeranstaltungsort:Evangelische Gemeinschaft KönigsbrunnWeißkopfstraße 24 – im Industriegebiet SüdAb Dienstag, 6. November, 8 Dienstag-Abende um 19.00 Uhr.