Am 15.03.2020, öffnet um 10.00 Uhr zum siebten Mal Schwabens größte Plattenbörse im Eventcenter, Germanenstr.13, Königsbrunn, ihre Pforten. Erwartet werden hunderte von begeisterten Schallplatten- und CD-Sammlern. Das Vinyl erlebt seit einigen Jahren eine Renaissance. Der Gebrauchtwert einer LP hält sich länger als der einer CD. Es haben sich Händler von Bayreuth bis Ulm, vom Allgäu bis München angekündigt, um ihre Schätze anzubieten. Seitdem das schwarze Gold rar geworden ist, gibt es immer mehr Liebhaber, die sich wieder einen Schallplattenspieler kaufen, um Musik genießen zu können. Das Cover einer LP reizt zusätzlich noch das Auge. Bewusstes Musik hören auf 33/45 rpm wird in der heutigen schnellen Zeit wieder mehr geschätzt. Der Vorteil einer Vinyl + CD Börse liegt darin, das Produkt in die Hand zu nehmen und selbst zu untersuchen. Am Preis ein bisschen zu feilschen, um zufrieden seinen neuen Schatz mitzunehmen. Kontakt: www.misterblue45.de; Tel. 0160 95282926