Neuer Look für Zuhause - Patchwork für Anfänger

Lust mal was Neues auszuprobieren?

Mit Anleitung und Hilfe einer leidenschaftlichen Patchworkerin ein neues Lieblingsstück für Ihr Zuhause zu gestalten? Dann packen Sie es einfach an im Patchwork-Treff bei der AWO Königsbrunn. Der Einstieg ist jederzeit möglich, Anfänger*innen sind herzlich willkommen. Sie bekommen Tipps und Anregungen von unserer erfahrenen Kursleiterin Waltraud Mattik-Schmidt und können ein Patchwork Projekt nach eigenen Vorstellungen entwickeln und fertigstellen. Lernen Sie unsere kreative Gruppe am Mittwoch zwischen 19.30-21.30 Uhr kennen und steigen Sie ein - vielleicht in ein neues Hobby.Kosten für 5 Termine betragen 50€/ für AWO Mitglieder 40€.Anmeldungen unter der Telefonnummer 08231/86650oder per Email awo-koenigsbrunn@arcor.deBürozeiten: Die und Do 9.00-12.00 Uhr