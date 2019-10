am

09.11.2019 von 14.00 – 16.00 Uhr

in der AWO Begegnungsstätte Füssener Str. 121a, 86343 Königsbrunn

Gekauft werden kann alles, was Ihr Zuhause an Weihnachten schöner macht wie Christbaumkugeln, Baumschmuck, Weihnachtsfiguren, weihnachtliche Gartendekoration, Sterne, Weihnachts-CD's, u.v.m....Um ein bisschen auf Weihnachten einzustimmen, bieten wir während des Flohmarktes Glühwein und Punsch, sowie Kaffee und Kuchen an.