Köln: Freie Wähler Köln fordern sofortiges Aus für das Kalkberg-Projekt.

Wie lange halten Verwaltung und Politik noch an diesem verlorenen Posten fest und versenken Riesensummen in die Sanierung der kontaminierten Halde?“ 

Fragt MdR Wortmann von den Freien Wählern und fordert die sofortige Aufgabe des Projektes. Der Rat soll nun am 19.12. per Dringlichkeitsentscheidung einer erneuten Erhöhung der Sanierungskosten (um 7€ Mio = + 60%) zustimmen.erklärt MdR Wortmann. Nach dem Willen der FWK soll Herr Dr. Keller das Projekt koordinieren. Die FWK wollen, dass das Geld in den Abriss der Station und in die Herrichtung der Halde zu einer begehbaren Aussichtsplattform investiert wird und bringen gemeinsam mit Linke und der Gruppe BUNT einen entsprechenden Änderungsantrag rechtzeitig zur Ratssitzung ein.Die FWK fordern das sofortige Aus für das Kalkberg-Projekt.