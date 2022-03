Freie Wähler Köln mit neuem Vorstand: Klaus Wefelmeier übernimmt Vorsitz

Köln : Rathaus | 

Auf Ihrer Jahreshauptversammlung wählten die Freien Wähler Köln (FWK) einen neuen Vorsitzenden und einen neuen Vorstand.

In seinem Rechenschaftsbericht ging der scheidende Vorsitzende Funk auf die Verkehrspolitik in Köln ein. Statt eines Ausgleichs mit Augenmaß zwischen den Verkehrsmitteln setzt die Ratsmehrheit mit einer einseitig gegen das private Auto gerichteten Politik darauf, den Menschen in Köln ihr Fahrzeug zu verleiden. Straßen sperren, ein Drittel der Parkplätze abbauen, Parkgebühren erhöhen, jahrelange Dauerbaustellen, zu geringe Straßeninstandhaltung sind nur einige der vielen Stellschrauben, die angezogen werden sollen oder wurden. Damit, den Menschen mit einem Ausbau des Nahverkehrs Alternativen zu bieten, hält sich die Ratsmehrheit nicht auf. Das ist teuer und mühsam. Verbieten geht schnell und kostet nicht viel! Derweil kommen die städtischen Prestigebauprojekte schleppend voran. Dafür liegen bei unseren Schulen seit Jahren überfällige Instandsetzungen still und bei den 40 Schulneubauten, die erforderlich sind, bewegt sich fast nichts. Das neue Gymnasialanmeldeverfahren maximiert die Bürokratie und lässt die Schulleitungen verzweifeln. So bleibt noch viel zu tun für die Freien Wähler Köln.Langjährige Vorsitzende Peter Funk wird Ehrenvorsitzender der FWKBürgermedaille geht an Dursun AlcaDie Versammlung wählte Klaus Wefelmeier zum neuen Vorsitzenden. Klaus Wefelmeier: Ich bedanke mich für das Vertrauen der Versammlung. Unsere Schwerpunkte im nächsten Jahr werden neben der Verkehrspolitik vor allem der Einsatz für mehr Bürgerbeteiligung sein. Denn die hat unsere Stadt bitter nötig.Als weitere Vorstandsmitglieder wurden gewählt: Stellvertretender Vorsitzender Horst Jarre. Schatzmeister Martin Klein, Revisoren Klaus Hoffmann und Monika Jarre.Grundungsmitglied und langjähriger Vorsitzender der Freien Wähler Köln, Peter Funk, wurde von der Versammlung zum Ehrenvorsitzenden gewählt. Dursun Alaca, langjähriger stellvertretender Vorsitzender wurde verabschiedet und erhielt die Bürgermedaille der Freien Wähler Köln.(Quelle: Freie Wähler Köln)