Wiener Straßenbahnen der Type E - Teil 4

Von dem namensgebenden Schottentor, einem der Tore in der seinerzeitigen Wiener Stadtmauer, ist bereits seit 1860 nichts mehr zu sehen. Es musste damals dem k.u.k.-Großbauprojekt Ringstraße weichen.Die Station ist heute ein Verkehrsknotenpunkt, an dem die U2-Station Schottentor, die Straßenbahnlinien D, 1, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 71 und die Autobuslinien 1A und 40A aufeinandertreffen.Die Station ist zweistöckig, es existiert für die Straßenbahnen ober- und unterirdisch je eine Schleifenanlage. Ursprünglich plante man, die unterirdische Straßenbahn noch weiter auszubauen, dies erledigte sich jedoch mit dem Beginn der Bau der Wiener U-Bahn.Die ovale Form der Station brachte ihr im Volksmund den Spitznamen "Jonas-Reindl" ein.(Jonas in Erinnerung an den seinerzeit verantwortlich zeichnenden Wiener Oberbürgermeister Franz Jonas; Reindl: süddeutsch-österreichische Bezeichnung für Kasserolle. Die Station wurde im Jahr 1961 eröffnet.)Bedeutsame Gebäude in unmittelbarer Nähe sind: die Votivkirche, die Wiener Hauptuniversität, die ehemalige Hauptanstalt des Creditanstalt-Bankverein, das Geburtshaus des bekannten Schriftstellers Stefan Zweig, die ehemalige Wiener Börse, die Landespolizeidirektion Wien.