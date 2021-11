Pfarrkirche St. Peter und Paul ( 2 )

Im 19. Jahrhundert folgten Komplettausstattungen im neugotischen und neuromanischen Stil. 1954 erfolgte durch die Entfernung aller Ausstattungsstücke eine durchgreifende Modernisierung. Das große Hochaltargemälde mit den Apostelfürsten Petrus und Paulus vor der Muttergottes und das dazugehörige Auszugbild mit Gottvater und Engeln wurde vom Münchener Hofmaler Alessandro Scalzi, genannt Paduano, geschaffen und ist eines der wenigen Relikte der Erstausstattung von 1583.Die Seitenaltäre zieren zwei Gemälde bedeutender Meister: Am südlichen Seitenaltar Mariä Himmelfahrt von Peter Paul Rubens (+ 1640) und am nördlichen Seitenaltar die Heilige Familie von Domenico Zampieri, genannt Domenichino (+ 1641). Das Hochgrab des Schlosserbauers Hans Fugger im Chorraum der Kirche gilt als eine der schönsten Renaissanceplastiken Süddeutschlands.Es wurde vom Hofbildhauer Erzherzog Ferdinands Alexander Colin nach einem Wachsmodell von Hubert Gerhard 1586 in Innsbruck gefertigt; das Antlitz wurde von Hubert Gerhard nach dem lebenden Modell ausgearbeitet. An der Chor-Südwand befindet sich die Grabplatte des Ritters Walther von Hürnheim aus dem Jahre 1516.( Den Text habe ich von der Gemeinde entnommen ).