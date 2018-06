Rhönradturnen bei Sommerwetter

Altbekannt für alle hessischen Rhönradturnerinnen und –turner wurde am vergangenen Sonntag der erste Qualifikationswettkampf für den diesjährigen Deutschland-Cup von der TuS Niedereschbach ausgerichtet. Bei hochsommerlichen Temperaturen trafen sich die Vereine in der Sporthalle der Otto-Hahn-Schule mit Vorfreude auf ein spannendes sportliches Ereignis. Auch die Rhönradabteilung des TSV Kirchhain war mit 13 Turnerinnen vertreten.Mit 35 Starterinnen bildete die Altersklasse der 7 bis 10 jährigen – und damit der Jüngsten- das am stärksten vertretene Teilnehmerfeld. Unter ihnen waren auch zwei Newcomer aus Kirchhain mit dabei. Carlotta Becker, die bereits eine mit Schwierigkeiten gespickte Kürfolge turnt, erreichte einen Endwert von 3,5 Punkten und landete auf einem guten achten Platz. Die erst neunjährige Merle Weber konnte mit einem Endwert von 2,6 Punkten und dem 17ten Rang zufrieden sein. Für beide Mädchen war dies die zweite Teilnahme an einem Wettkampf. Ebenfalls zum zweiten Mal dabei waren Carys Höck und Emma Grewing, die sich im Feld der 11 und 12 jährigen mit guten Leistungen bereits einen Namen machen konnten. Höck erzielte 3,85 Punkte und belegte Platz acht, Grewing folgte mit 3,15 Punkten auf Rang 13. Lenie Merte, Altersklasse der 13/14, konnte sich während der letzten Wettkämpfe immer weiter steigern und erturnte starke 6,1 Punkte. Sie verpasste mit dem siebten Platz nur knapp den Aufruf bei der Siegerehrung. Ihre Vereinskameradinnen Jannika Müller (4,3 P.) und Anna Kraus (4,1 P.) folgten mit soliden Leistungen auf den Plätzen 21 und 23. Auch unter den Jugendturnerinnen war der TSV Kirchhain vertreten. Hier konnte sich Nele Hohn mit der hessischen Konkurrenz messen und in guter Tagesform 6,8 Punkte und damit Bronze sichern. Damit schuf sie sich eine gute Basis für die kommenden Qualifikationen. Malin Arnold, die ihr letztes Jahr in der Altersklasse der Jugendlichen turnt, konnte ihre neuen Schwierigkeiten nahezu perfekt durchturnen, musste aber im weiteren Verlauf zwei Abzüge in Kauf nehmen. Trotzdem erreichte sie eine gute Bewertung von 5,75 Punkten und landete auf Rang 11. Die achtzehnjährige Newcomerin Magdalena Oprea gab an diesem Tag ihr Wettkampfdebüt und konnte prompt mit 3,35 Punkten und einer durchgeturnten Kür überzeugen. Sie belegte Platz 20. Drei der Kirchhainerinnen turnten unter den über 19 jährigen. Hannah Rühling konnte ihre Kürfolge gewohnt sauber zeigen und erreichte mit 8,75 Punkten eine äußerst starke Punktzahl. Auch sie kann sich mit dem dritten Platz gute Chancen für eine Qualifikation zum Deutschland-Cup ausrechnen. Mit nur einem Zehntel Abstand folgte dahinter auf Platz vier Schwester Solveig Rühling. Auch sie kann mit dieser Platzierung auf eine Qualifikation setzen. Marie Pohlner, die sich in den letzten beiden Jahren unter den Jugendturnerinnen für den Deutschland-Cup qualifizierte und ihr erstes Jahr in der höheren Klasse turnt, erzielte trotz eines Abzuges 6,55 Punkte und landete mit Rang neun im Mittelfeld. Eine Leistung mit der auch sie in Anbetracht der für sie neuen Höchstschwierigkeit in der Erwachsenenklasse sehr zufrieden sein kann.Nach der – bedingt durch die hohen Temperaturen – im sitzen durchgeführten Siegerehrung endete ein langer, erfolgreicher und ebenso schöner Wettkampf. Nach der Sommerpause, in der alle Kirchhainerinnen noch fleißig trainieren und Schwierigkeiten aufbauen werden, folgen die beiden anderen Qualifikationswettkämpfe in Marburg und Gießen. Alle Turnerinnen sind gespannt, wie sie sich dort schlagen werden.