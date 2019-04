Nachwuchslandesfinale in Marburg

Das Duo Merle Weber und Lisa Robb startete unter den sieben bis zehnjährigen in einem bemerkenswert großen Feld von 37 Starterinnen. Weber machte hier mit 4,7 Punkten und Platz 6 auf sich aufmerksam. Vereinskameradin Lisa Robb landete mit 2,55 Punkten auf Platz 28. Für ein wahrhaft kirchhainlastiges Podest sorgten die Turnerinnen der Klasse elf bis zwölf. Carlotta Bäcker zog an der Konkurrenz vorbei und holte mit beachtlichen 5,8 Punkten die Silbermedaille. Ihr folgte Emma Grewing, die eine neue Kürfolge zeigte und Platz drei belegte. Annemarie Kißling, die wie Bäcker ihr erstes Jahr in der höheren Klasse turnt, belegte nach guten Leistungen Platz 4. Auch Nele Schüssler zeigte eine ordentliche Kür und erreichte mit 4,55 Punkten einen tollen neunten Platz. Rang 16 erturnte Lenja Ritterwald mit 4,1 Punkten. Unter den dreizehn bis vierzehnjährigen turnten gleich vier Kirchhainerinnen. Vanessa Grünemeier gelang es ihre Kür solide durchzuturnen, womit sie sich einen Platz in den Top Ten sicherte. Nur zwei Zehntel dahinter folgte Anna Kraus mit 5,05 Punkten auf Platz 12. Katharina Kothe zeigte ebenfalls gute Leistungen und erreichte mit 4,75 Punkten Rang 14. Carys Höck startete beinahe als Jüngste in dieser Klasse und schaffte es mit 4,4 Punkten ins solide Mittelfeld.So endete der Wettkampf mit einer tollen Siegerehrung und anschließendem „Fotoshooting“ der jungen Damen. Bereits am 4. Mai steht der nächste Wettkampf an, der in Stadtallendorf ausgerichtet wird.