Merle Weber wird deutsche Vizemeisterin

Merle Weber, die sich nur wenige Wochen vorher mit der Bronzemedaille in den Hessenkader qualifizierte, wuchs mit sehr sauberen, fehlerfreien Übungen und persönlicher Bestleistung von 6,10 Punkten über sich hinaus und hielt die Konkurrenz aus ganz Deutschland somit in Schacht. Mit einem beachtlichen zweiten Platz unter den Elf- bis Zwölfjährigen erzielte sie einen grandiosen Erfolg über den sich der gesamte TSV ausgesprochen freut.Nele Hohn, die wie Weber an der vergangenen Qualifikation Bronze erturnte, ging im starken Teilnehmerfeld der Siebzehn- bis Achtzehnjährigen an den Start. Auch sie zeigte brillante Leistungen und zog gekonnt an ihren Mitstreiterinnen vorbei. Ein ordentlicher Endwert von 7,25 Punkten bedeutete Rang acht und somit eine Platzierung unter den zehn Besten aus ganz Deutschland.So zeigte der TSV Kirchhain, dass nicht nur landes- sondern auch bundesweit mit seinen Vertreterinnen der Abteilung Rhönrad zu rechnen ist. Die Ergebnisse lassen auf die kommenden Jahre hoffen. Nach einer kurzen aber sehr erfolgreichen Saison gilt nun "nach dem Wettkampf ist vor dem Wettkampf". Somit freuen sich alle Kirchhainer Rhönradturnerinnen auf ein neues Jahr und versuchen mit fleißigen Trainingsstunden ihre Leistungen zu steigern, um weiterhin ganz vorne mit dabei zu sein.