Kirchhainer Rhönradturnerinnen erfolgreich beim Mannschaftswettkampf

Bereits die Jüngsten bewiesen mit Platz 5 unter den sieben bis zehnjährigen ihre gute Trainingsform. Die Wertungen von Carlotta Becker (5,25 P.), Merle Weber (4,4 P.) und Lisa Roob (2,85 P.) und Karolin Eschrich, die in ihrem Heimatverein TSV Marburg-Ockershausen wegen Krankheitsfällen ihrer Teammitglieder nicht mehr untergekommen war, sorgten für das nötige Polster an Punkten und viel Jubel bei der Siegerehrung.Ebenfalls erfolgreich zeigten sich Carys Höck (5,3 P.), Emma Grewing (5,2 P.) und Anna Kraus (5,05 P.). Die drei Kirchhainerinnen kämpften in der Altersklasse der Elf- bis Vierzehnjährigen. In einem beachtlichen Feld von fünfzehn Mannschaften ergatterten sie ebenfalls Rang 5.Auch unter den Jugendturnerinnen vertraten vier Mädchen den TSV Kirchhain sehr erfolgreich: Nele Hohn (5,85 P.), Katharina Kothe (4,35 P.), Vanessa Grünemeier (3,9 P.) und Jannika Müller (3,5 P.) konnten sich die Bronzemedaille und damit einen Treppchenplatz erturnen.Ebenfalls auf dem Podest platzierte sich die Mannschaft der über neunzehnjährigen mit Hannah Rühling (7,45 P.), Elisabeth Schmitt (5,85 P.), die vom TSV Eintracht Stadtallendorf ausgeliehen war, Solveig Rühling (5,75 P.) und Marie Pohlner (5,15 P.). Den vier Turnerinnen gelang es den zweiten Platz und damit die Silbermedaille zu ergattern.Hervorzuheben ist, dass alle Turnerinnen des TSV Kirchhain bei der Siegerehrung aufgerufen und vor Publikum geehrt wurden.Mit dem im November stattfindenden Qualifikationswettkampf, dem Deutschland-Cup, nimmt die Saison 2018 dann ein Ende. Alle Kirchhainerinnen freuen sich auf die im neuen Jahr folgenden Wettkämpfe und trainieren fleißig und motiviert, um an ihre Erfolge anknüpfen zu können. Dieses Jahr noch zu sehen ist die Abteilung Rhönrad beim diesjährigen Kinderturn – und Spielefest des TSV Kirchhain am 25. November mit einem kleinen Showact.