Freundschaftswettkampf in Stadtallendorf

Eine Besonderheit dieser Veranstaltung bildet die alljährlich angebotene „Anfängerklasse“, in der Neulinge im Rhönradsport einen leichteren Einstieg in das „Wettkampf-Leben“ haben sollen. Aus Kirchhain starteten Emilie Pratscher, Lotte Armbruster und Leni Woziniak (Platz 13, 14 und 15). Alle drei überzeugten mit ihren Leistungen , die auf die kommenden Wettkämpfe hoffen lassen.In der Altersklasse der Sieben- bis Zehnjährigen hatten auch Merle Weber und Lisa Robb ein Wörtchen mit zu reden: Weber belegte nach sauber geturnter Übung Platz vier, Robb folgte direkt dahinter auf Rang 5.Unter den Elf- bis Zwölfjährigen turnten vier Kirchhainerinnen. Carlotta Bäcker gelang es eine neue Kürübung durchzuturnen und belegte Rang vier in einem großen Teilnehmerfeld. Ihr folgte Vereinskollegin Nele Schüssler auf einem tollen sechsten Platz. Mit einem hauchzarten Abstand von nur einem Zehntel erturnte sich Annemarie Kißling einen ebenso beachtlichen siebten Rang. Emma Grewing turnte eine anspruchsvolle Kür und landete auf einem soliden zwölften Platz.Das Trio Carys Höck, Anna Kraus und Katharina Kothe startete im Feld der dreizehn und vierzehn Jahre alten Teilnehmer*innen. Höck erzielte eine persönliche Bestleistung mit ihrer Kürübung und erturnte sich Plat drei Platz auf dem Treppchen. Auch Kraus bewies turnerisches Können und belegte einen guten achten Rang. Kothe bewies Mut und zeigte eine komplett neue Kür und landete mit Platz neun noch in den Top Ten.Nele Hohn startete als Einzige unter den Jugendlichen und konnte wieder einmal mit Erfolg glänzen. Nach anspruchsvollen sauber geturnten Übungen sicherte sie sich die Silbermedaille.Bei den Erwachsenen turnten Hannah Rühling, Marie Pohlner und Magdalena Oprea. Rühling turnte gewohnt starke Übungen und ergatterte die Bronzemedaille. Pohlner konnte sich ebenso behaupten und erturnte einen erfreulichen vierten Platz. Oprea bestritt ihren zweiten Wettkampf und konnte sich über Rang acht freuen.All diese nennenswerten Ergebnisse lassen auf eine erfolgreiche Wettkampfsaison 2019 hoffen. Nun heißt es: „Fleißig weiter trainieren!“ Bereits in drei Wochen sind die Kirchainerinnen beim Nieder-Eschbacher Rhönrad-Cup (der ersten von drei Qualifikationen für den Deutschland-Cup) erneut gefordert.