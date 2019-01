Myheimat Stammtisch Marburg und Umgebung besichtigt das Kleine Dachmuseum in Kirchhain !!

Kirchhain : Kleines Dachmuseum |

E I N L A D U N G



Am, sind die Mitglieder des Myheimat Stammtisch Marburg und Umgebung zu einerumrecht herzlich eingeladen.Das Haus in der Bahnhofstr. 14 in Kirchhain hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich und beherbergt heute ein besonderes Kleinod: das Kleine Dachmuseum !Auf ca. 70 qm hat hier Herr Pausch über Jahre hinweg eine heimat- und militärgeschichtliche Sammlung zusammen getragen, die mit viel Liebe zum Detail die Entwicklung Kirchhains von der Stadtgründung im Jahre 1352 bis zum Ende des 1. Weltkrieges aufzeigt. In seiner Art ist es sehr außergewöhnlich und beantwortet u.a. die Fragen bzw. Themen:- gibt es in einer schottischen Stadt eine "Emsdorf Road" ?- Beteiligung von Dr. Heinrich Scheffer am Wachensturm in Frankfurt ?- wozu dienten die sogenannten "Kriegsnagelungen" während des 1. Weltkrieges ?Sie sind eingeladen auf eine spannende Zeitreise auf der uns Herr Pausch begleitet !Im Anschluss stärken wir uns im Gasthaus, Borngasse 13 in Kirchhain.Über Eure Teilnahme würde ich mich sehr freuen und hoffe, wir sehen uns gesund und munter am Freitag, d. 22. 02., vor dem Kleinen Dachmuseum in der Bahnhofstraße 14 in Kirchhain wieder.