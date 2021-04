Anzeige

Unternehmen in Deutschland: Gesund durch die Corona-Krise!

Kempten (Allgäu): Versicherungsbüro Herb e. K. - sicHERBesser.de | Ab HEUTE am sicHERBesser-Kiosk: Unser neues Unternehmermagazin Chefsache!



Es gibt kein Thema, mit dem wir uns in den zurückliegenden Monaten mehr beschäftigt haben als mit unserer Gesundheit! Die April-Ausgabe der Chefsache stellt daher die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter in den Mittelpunkt. Warum das Wohlbefinden der Mitarbeiter so wichtig ist. Welchen Einfluss es auf die wirtschaftliche Kraft einer Firma hat – und wie eine Versicherung wie die Gothaer Unternehmen unter die Arme greifen kann.



Weitere Themen:



• Macher im Gespräch: Upstalsboom-Chef Bodo Janssen über Lehren aus Krisen

• Die beste Idee meines Lebens: Unternehmer erzählen, was sie zum Erfolg führte

• Gründer: Vorausschauend fahren - Mit einer neuen Business-Idee kommt Stefan Schlitt sicher durch die Krise



Gerne leiten wir Ihnen das MAGAZIN zum GRATIS HERUNTERLADEN zu oder Sie holen sich dieses bei uns vor Ort ab: Wir sind gerne für SIE da!

JETZT zu erweiterten telefonischen Servicezeiten: Mo-Fr. 07:00-20:00 Uhr und Sa. 08:00-16:00 Uhr unter 0831-574646

Gefällt mir