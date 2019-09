Digitale Angebote sorgen für nachhaltigen Erfolg des Versicherungsbüros Herb // neu: Kooperation mit TeleClinic

Zum Beispiel können mit der neuen GesundheitsApp Arztrechnungen und Rezepte ganz einfach mit dem Smartphone eingereicht werden. „Die Kostenerstattung wird für unsere Kunden beschleunigt, Portokosten entfallen.“ so Silvia Herb, Büroleiterin und erfahrene Ansprechpartnerin für das Thema Gesundheit in der Agentur.Neben der digitalen Rechnungseinreichung werden aber auch Arztsuche und umfassende Gesundheitsprogramme möglich gemacht.Dies demonstrierte Oliver Schoeller, Vorstandsvorsitzender der Gothaer Krankenversicherung AG eindrucksvoll bei einem persönlichen Erfahrungsaustausch vor Ort. Durch die Kooperation mit TeleClinic stehen den Kunden über diese App erfahrene deutsche Ärzte per Video & Telefon persönlich 24/7, 365 Tage im Jahr zur Verfügung.So funktioniert die GesundheitsApp:Impressum gemäß Telemediengesetz:Jürgen Herb e. K.Generalagentur - Exklusivvertreter der Gothaer Versicherungsbank VVaGKaufbeurer Str. 89, 87437 Kempten