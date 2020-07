Morgen Sonntag ab 18.00 Uhr SHOWTIME im Bayerischen Hof Kempten!

Vielleicht habt Ihr es schon gehört: Das Wetter wird morgen sensationell sommerlich. Und: Ab sofort ist Live-Musik im Biergarten wieder gestattet!Mit einer frechen Mischung aus Pop und Jazz, Alpinem und Rock`n`Roll begeistern wir generationenübergreifend. Und das MORGEN SO., 19.07.2020 in einem Biergarten der den Ruf hat, der schönste im ganzen Allgäu zu sein. Natürlich mit im Musiker-Gepäck: Unser neues Programm samt Kult-Song „Kässpatzen Män“ (alias Hoochie Coochie Man). In diesem Sinne: Hereinspaziert, gute Unterhaltung und JETZT reservieren unter +49 (0) 831 57180!Wir freuen uns, dass Ihr Zeit habt.Die Pfunds-Mannen von KÄS änd ROLL.....der wahrscheinlich weltweit einzigen Bänd mit zwei ÄÄsWo?Biergarten Bayerischer HofFüssener Straße 96D-87437 Kempten/AllgäuReservierung +49 (0) 831 57180Hotel@Bayerischerhof-Kempten.deWieviel?Unbezahlbar = somit Eintritt frei!