Kult? Kitsch? Multikulti? KÄS änd ROLL Grand Prix Party 2021

Grand Prix Partys parallel zum "Eurovision Song Contest 2021" haben mittlerweile Kultstatus. So auch bei KÄS änd ROLL.Denn bevor wir (endlich) in Kürze 100% Live wieder starten, geht es bereits am Wochenende um spektakuläre Auftritte, große Stimmen und emotionale Momente.Wir laden Euch ein, dieses Jahr mit Euren Tipps am ESC-Fieber teilzunehmen und bei uns dabei zu sein. Getreu unserem Motto: Musik verbindet! Das ganze am Samstag, 22.05.2021 ab 20.45 Uhr über unseren Kanal.Anmeldung unter LINK:Mehr Infos zur wahrscheinlich weltweit einzigen Bänd mit zwei ÄÄs unter www.kaes-n-roll.de - Find us: facebook.com/KaesAendRoll. Wir freuen uns!