KÄS änd ROLL rollen für den guten Zweck: Unterstützung für Wiederaufbau in Beirut

Für die Kemptener Kultband KÄS änd ROLL handfeste Gründe, im Rahmen ihres Auftritts im Bayerischer Hof in Kempten die Gäste zu einer Spende aufzurufen.So kamen für den Wiederaufbau in Beirut –600,-- Euro zusammen, welche kurzfristig an den gemeinnützigen Verein Orienthelfer e.V. überwiesen wurden.Diese Organisation bietet Hilfe vor Ort – flexibel, schnell und nachhaltig. Zusätzliche Unterstützungsprojekte im Rettungswesen mildern akute Notfälle.Die Musiker als auch Nemer Arzouni, Arabischer Sprach-und Kulturmittler in Kempten, bedankten sich bei allen Spendern.Fazit: Ein schöner Spätsommer-Abend mit toller Live-Musik & Gästen für einen guten Zweck!